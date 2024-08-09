Варвара Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Родионов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Николаев
Отец ребёнка: Николай Родионов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Аксинья Николаева
Отец ребёнка: Николай Родионов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Николаева
Отец ребёнка: Николай Родионов
Смерть
Неизвестно