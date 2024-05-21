Кудаков Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКудаков Илья

Кудаков Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

До 1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1937 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудакова Анастасия

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: (Кудакова) Капитолина

Мать ребёнка: Кудакова Анастасия

Рождение ребёнка
До 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудакова Анастасия

Рождение ребёнка
11.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудакова Анастасия

Рождение ребёнка
После 1937

Сын: Кудаков Анатолий

Мать ребёнка: Кудакова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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