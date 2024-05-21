Кудаков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудакова Анастасия
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: (Кудакова) Капитолина
Мать ребёнка: Кудакова Анастасия
Рождение ребёнка
До 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудакова Анастасия
Рождение ребёнка
11.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудакова Анастасия
Рождение ребёнка
После 1937
Сын: Кудаков Анатолий
Мать ребёнка: Кудакова Анастасия
Смерть
Неизвестно