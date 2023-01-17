Марченко Макрея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Макрея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
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