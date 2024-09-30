Олонен (Кямяря) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1875
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1884
Дочь: Нярхинен (Олонен) Анна Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1886
Сын: Олонен Александр Петрович
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1893
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Смерть
Неизвестно