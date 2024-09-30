Олонен (Кямяря) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Кямяря) Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1875

Сын: Олонен Абрам Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1884

Дочь: Нярхинен (Олонен) Анна Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Олонен Александр Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Олонен Андрей Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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