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Ларюшкин Егор Иванович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жиганкова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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