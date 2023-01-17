Ларюшкин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросинья Егоровна
Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гавриил Егорович
Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жиганкова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Ларюшкина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно