Ларюшкина (Филина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюшкина (Филина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Филин Тимофей Филиппович

Мать: Филина Ирина Варфоломеевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросинья Егоровна

Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жиганкова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшкин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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