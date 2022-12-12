Ларюшкина (Филина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жиганкова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Ларюшкин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно