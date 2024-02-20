Залевская (Янкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалевская (Янкина) Наталья

Залевская (Янкина) Наталья

avatar

Место рождения

Казахстан, СКО Айыртауский район с.Береславка

Дата рождения

06.01.1982

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1982

Отец: Янкин Михаил

Мать: Янкина (Люфт) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залевский Юрий

Рождение ребёнка
06.06.2005

Сын: Залевский Владислав

Отец ребёнка: Залевский Юрий

Рождение ребёнка
23.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залевский Юрий

Рождение ребёнка
10.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залевский Юрий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.