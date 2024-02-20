Залевская (Янкина) Наталья
Место рожденияКазахстан, СКО Айыртауский район с.Береславка
Дата рождения06.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1982
Отец: Янкин Михаил
Мать: Янкина (Люфт) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залевский Юрий
Рождение ребёнка
06.06.2005
Сын: Залевский Владислав
Отец ребёнка: Залевский Юрий
Рождение ребёнка
23.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залевский Юрий
Рождение ребёнка
10.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залевский Юрий