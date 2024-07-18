Иванова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Наталья Александровна

Иванова Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Павел Максимович

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Максимович

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1859 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.