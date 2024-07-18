Иванова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Максимович
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1859 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Смерть
Неизвестно