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Тохтамыш Авраам Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.11.1911

Дата смерти

19.09.1913

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911

Отец: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
19.09.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кори
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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