Тохтамыш Агрепина Авраамовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Тохтамыш Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1911
Сын: Тохтамыш Авраам Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно