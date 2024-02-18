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Галкина (Иванова) Александра Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Муж: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Василий Деонисиевич-Денисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Денисова) Пераскева Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Василий Деонисиевич-Денисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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