Галкина (Иванова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Дочь: Давыдова-Давышина (Денисова) Пераскева Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Василий Деонисиевич-Денисович
Смерть
Неизвестно