Хафиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бибирабига Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бибимавлюда Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бибизухра Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухутдин Багаутдинов

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибишарафниса Багаутдинова

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1852

Сын: Тажетдин Багаутдинов

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1854

Сын: Мухаметгариф Багаутдинов

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1857

Сын: Мухаметамин Багаутдинов

Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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