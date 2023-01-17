Хафиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бибирабига Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бибимавлюда Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бибизухра Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухутдин Багаутдинов
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибишарафниса Багаутдинова
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
20.01.1852
Сын: Тажетдин Багаутдинов
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
14.03.1854
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров
Рождение ребёнка
02.10.1857
Отец ребёнка: Багаутдин Шамсиваров