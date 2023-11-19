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Сатрапов Иван Васильевич

Место рождения

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сатрапов Василий Афанасьевич

Мать: Сатрапова Анастасия Федоровна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1815

Жена: Сатрапова Мария Алексеевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сатрапова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сатрапов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сатрапов Лука (Лукиан) Иванович

Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сатрапов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1825
Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячек Ильинской Лихтошской церкви.
Смерть
Неизвестно

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