Сатрапов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сатрапова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сатрапов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сатрапов Лука (Лукиан) Иванович
Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сатрапов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Сатрапова Мария Алексеевна
Работа или профессия
1825
Дьячек Ильинской Лихтошской церкви.
Смерть
Неизвестно