Жарикова (Елякина) Пелагея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Елякина) Пелагея Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1870

Муж: Жариков Федор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1874

Сын: Жариков (Жариков) Иван Федорович

Отец ребёнка: Жариков Федор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Жариков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Жариков Федор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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