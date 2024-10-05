Жарикова (Елякина) Пелагея Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1870
Рождение ребёнка
21.09.1874
Сын: Жариков (Жариков) Иван Федорович
Отец ребёнка: Жариков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.1876
Отец ребёнка: Жариков Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно