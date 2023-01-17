Манохин Евсегний Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Манохин Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Татьяна Евсегниевна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.06.1863
Сын: Манохин Тимофей Евсегниевич
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно