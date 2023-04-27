Murray of Tullibardine David
Место рожденияTullibardine
Дата рождения1390
Дата смерти15.06.1451
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390
Отец: Murray David
Работа или профессия
Неизвестно
7th Laird of Tullibardine
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Рождение ребёнка
Около 1428
Сын: Murray William
Мать ребёнка: Colquhoun (Colquhoun) Margaret
Бракосочетание
1430
Смерть
15.06.1451
Похороны
Неизвестно