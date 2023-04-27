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Murray of Tullibardine David

Место рождения

Tullibardine

Дата рождения

1390

Дата смерти

15.06.1451

Пол

Мужской

Отец

Около 1359 г.р.

Мать

Около 1378 г.р.

Жена

Дети

Около 1428 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390

Отец: Murray David

Мать: Stewart (Stewart) Isabel (Isabel)

Работа или профессия
Неизвестно
7th Laird of Tullibardine
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Рождение ребёнка
Около 1428

Сын: Murray William

Мать ребёнка: Colquhoun (Colquhoun) Margaret

Бракосочетание
1430

Жена: Colquhoun (Colquhoun) Margaret

Смерть
15.06.1451
Похороны
Неизвестно

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