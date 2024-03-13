Сусликова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусликова Анна

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Место рождения

г.Смоленск

Дата рождения

06.09.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1989

Отец: не указан

Мать: Лихачева Елена Юрьевна

г.Смоленск
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