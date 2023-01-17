Насибулла
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1902
Жена: Шамсикамал Галиев
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял отец свидетели Бикмухаммад ибн Тухфатулла и Зинур ибн Хамидулла его представлял Нургали ибн Насибулла свидетели Муфазил ибн Насибулла и Калимулла ибн Насибулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно