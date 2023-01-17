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Насибулла

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1902

Жена: Шамсикамал Галиев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял отец свидетели Бикмухаммад ибн Тухфатулла и Зинур ибн Хамидулла его представлял Нургали ибн Насибулла свидетели Муфазил ибн Насибулла и Калимулла ибн Насибулла
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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