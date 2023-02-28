Шамсикамал Галиев
Место рождения
Дата рождения25.07.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1880
Отец: Гали (Галиулла) Габитов
Мать: Шамсикамар
Бракосочетание
26.01.1902
Муж: Насибулла
20 сум | ее представлял отец свидетели Бикмухаммад ибн Тухфатулла и Зинур ибн Хамидулла его представлял Нургали ибн Насибулла свидетели Муфазил ибн Насибулла и Калимулла ибн Насибулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно