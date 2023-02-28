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Шамсикамал Галиев

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1880

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1880

Отец: Гали (Галиулла) Габитов

Мать: Шамсикамар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1902

Муж: Насибулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял отец свидетели Бикмухаммад ибн Тухфатулла и Зинур ибн Хамидулла его представлял Нургали ибн Насибулла свидетели Муфазил ибн Насибулла и Калимулла ибн Насибулла
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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