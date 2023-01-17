(Кулагин) Федор Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиОколо 1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Кулагин Борис Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тимофеевна
Смерть
Около 1843