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(Кулагин) Федор Борисович

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Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Около 1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1878 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Кулагин Борис Иванович

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Борисов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Борисов Дмитрий Фдорович

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тимофеевна

Смерть
Около 1843
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