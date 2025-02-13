Смаилов Башир 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смаилов Башир

Место рождения

Кадрали, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Имяшев Смаил

Мать: не указана

Кадрали, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагида

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Баширова Минлишь

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1756

Сын: Баширов Зубаир

Мать ребёнка: не указана

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Селина

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1770

Сын: Баширов Бикмухамет

Мать ребёнка: не указана

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баширов Абдулвахит

Мать ребёнка: Сагида

Татарская Каргала
Смерть
Неизвестно

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