Смаилов Башир
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Имяшев Смаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагида
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Баширова Минлишь
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1756
Сын: Баширов Зубаир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баширов Бикмухамет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Баширов Абдулвахит
Мать ребёнка: Сагида
Татарская Каргала
Смерть
Неизвестно