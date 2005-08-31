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Эккерман Кристина Константиновна
Эккерман Кристина Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.2005
Пол
Женский
Отец
Эккерман Константин Иванович
1982 г.р.
Мать
Эккерман (Сидорова) Елена Валентиновна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2005
Отец:
Эккерман Константин Иванович
Мать:
Эккерман Елена Валентиновна
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