Кузнецов Антон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Дев - Мальцева Марина Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.2005
Дочь: Кузнецова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Дев - Мальцева Марина Николаевна