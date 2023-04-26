Туйгунова (Марахтанова) Марфа Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйгунова (Марахтанова) Марфа Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марахтанов Поликарп Кондратьев

Мать: Пелагия Алексеева

Рождение ребёнка
18.10.1890

Сын: Туйгунова Дмитрий Туйгунов

Отец ребёнка: Туйгунов Устин Иоаннов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туйгунов Устин Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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