Туйгунова (Марахтанова) Марфа Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марахтанов Поликарп Кондратьев
Мать: Пелагия Алексеева
Рождение ребёнка
18.10.1890
Сын: Туйгунова Дмитрий Туйгунов
Отец ребёнка: Туйгунов Устин Иоаннов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно