Кичева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кичев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кичев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кичев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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