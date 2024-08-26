Кичева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кичев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кичев Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно