Мальцева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Валентина Ивановна

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Место рождения

Колобово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

01.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Колобово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Образование
1948
Иваново, Иваново, Ивановская область
Ивановский техникум общественного питания. специальность "технолог-кулинар"
Образование
1948
Бракосочетание
29.08.1952

Муж: Мальцев Май Михайлович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Мальцева Татьяна Майевна

Отец ребёнка: Мальцев Май Михайлович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.04.2020
Донецк, город Донецк, Ростовская область
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