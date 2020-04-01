Мальцева Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти01.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Образование
1948
Иваново, Иваново, Ивановская область
Ивановский техникум общественного питания. специальность "технолог-кулинар"
Образование
1948
Бракосочетание
29.08.1952
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Мальцева Татьяна Майевна
Отец ребёнка: Мальцев Май Михайлович
Смерть
01.04.2020
Донецк, город Донецк, Ростовская область