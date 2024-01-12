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Рубцов Иван Сергеевич
Рубцов Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Рубцов Сергей Григорьевич
1961 г.р.
Мать
Рубцова Ирина
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1987
Отец:
Рубцов Сергей Григорьевич
Мать:
Рубцова Ирина
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