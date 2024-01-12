Рубцов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1987

Отец: Рубцов Сергей Григорьевич

Мать: Рубцова Ирина

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