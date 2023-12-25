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Рубцов Сергей Григорьевич
Рубцов Сергей Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Рубцов Григорий Иванович
Мать
Рубцова (Смирнова) Анна Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Рубцов Григорий Иванович
Мать:
Рубцова Анна Семеновна
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