Кудрявцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Иван

Кудрявцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Иван Алексеевич

Мать: Кудрявцева (Трухина) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцев (Костина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Николай

Мать ребёнка: Кудрявцев (Костина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1938

Дочь: Кирилловых (Кудрявцева) Мария

Мать ребёнка: Кудрявцев (Костина) Александра Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.