Кудрявцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Николай
Мать ребёнка: Кудрявцев (Костина) Александра Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1938
Дочь: Кирилловых (Кудрявцева) Мария
Мать ребёнка: Кудрявцев (Костина) Александра Павловна
Смерть
Неизвестно