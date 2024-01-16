Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тухто Константин Васильевич
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тухто Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
15.05.1925
Дочь: Агафья (Галина) Васильевна
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929