Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тухто Константин Васильевич

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тухто Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тухто Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
15.05.1925

Дочь: Агафья (Галина) Васильевна

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тухто Василий Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухто Василий Пантелеймонович

Смерть
1929
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