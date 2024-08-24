Бондаренко Алексей Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Алексей Кононович

Бондаренко Алексей Кононович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

15.03.1881 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881 ст.

Отец: Бондаренко Конон Диомидович

Мать: Бондаренко (Иванина) Домникия Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
15.03.1881 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Лука Калинникович Нагорный и казачка Акулина Трофимовна Иванина
Бракосочетание
29.01.1903 ст.

Жена: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Казаки Козьма Григорьевич Крицкий, Иван Корнилиевич Педь, Евлампий Михайлович Велентей, крестьянин Ефрем Степанович Скалацкий
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Сын: Бондаренко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.

Дочь: Бондаренко Евфросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.

Сын: Бондаренко Дамиан Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.

Сын: Бондаренко Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.

Дочь: Бондаренко Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.