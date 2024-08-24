Бондаренко Алексей Кононович
Место рождения
Дата рождения15.03.1881 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881 ст.
Крещение
15.03.1881 ст.
Казак Лука Калинникович Нагорный и казачка Акулина Трофимовна Иванина
Бракосочетание
29.01.1903 ст.
Казаки Козьма Григорьевич Крицкий, Иван Корнилиевич Педь, Евлампий Михайлович Велентей, крестьянин Ефрем Степанович Скалацкий
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.
Сын: Бондаренко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.
Дочь: Бондаренко Евфросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.
Сын: Бондаренко Дамиан Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.
Сын: Бондаренко Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.
Дочь: Бондаренко Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Бондаренко (Беленко) Харитина Лукинична
Смерть
После 1917