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Аппак Абрам Эльчафанович
Аппак Абрам Эльчафанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Аппак (Фиркович) Рахель Яковлевна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать:
Аппак Рахель Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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