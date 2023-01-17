Коновницын Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Коновницын Константин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновницын Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновницына Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Смерть
Неизвестно