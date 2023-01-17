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Коновницын Алексей Петрович

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Место рождения

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновницын Пётр Алексеевич

Мать: Коновницына Елена Андреевна

Кярово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
1972

Сын: Коновницын Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновницын Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновницына Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Смерть
Неизвестно
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