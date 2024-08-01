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Богоявленский Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1839 ст.

Жена: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-9QKP?i=917&cc=5000050&cat=1184239
Рождение ребёнка
19.05.1842 ст.

Сын: (Богоявленская) Елена Александровна

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1843 ст.

Сын: Богоявленский Александр Александрович

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: (Богоявленская) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Богоявленская) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Богоявленский Александр Александрович

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Богоявленская) Вера Александровна

Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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