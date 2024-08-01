Богоявленский Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1839 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-9QKP?i=917&cc=5000050&cat=1184239
Рождение ребёнка
19.05.1842 ст.
Сын: (Богоявленская) Елена Александровна
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1843 ст.
Сын: Богоявленский Александр Александрович
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: (Богоявленская) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Богоявленская) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Богоявленский Александр Александрович
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Богоявленская) Вера Александровна
Мать ребёнка: Богоявленская (Вишняковская) Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно