Шилова (Иванова) Ирина Сергеевна
Место рожденияТамбовская обл. с.Сампур
Дата рождения10.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская обл. с.Сампур
Рождение ребёнка
09.09.2010
Дочь: Шилова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Юрьевич
Тамбов
Рождение ребёнка
22.09.2018
Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Юрьевич
Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Тамбовская обл. г.Мичуринск