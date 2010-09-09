Шилова (Иванова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Иванова) Ирина Сергеевна

Шилова (Иванова) Ирина Сергеевна

avatar

Место рождения

Тамбовская обл. с.Сампур

Дата рождения

10.07.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл. с.Сампур
Рождение ребёнка
09.09.2010

Дочь: Шилова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Юрьевич

Тамбов
Рождение ребёнка
22.09.2018

Сын: Шилов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шилов Дмитрий Юрьевич

Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Дмитрий Юрьевич

Тамбовская обл. г.Мичуринск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close