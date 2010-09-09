Шилов Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

г.Мичуринск

Дата рождения

28.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1978

Отец: Шилов Юрий Михайлович

Мать: Шилова Наталия Евгеньевна

г.Мичуринск
Рождение ребёнка
09.09.2010

Дочь: Шилова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Шилова Ирина Сергеевна

Тамбов
Рождение ребёнка
22.09.2018

Сын: Шилов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шилова Ирина Сергеевна

Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Ирина Сергеевна

Тамбовская обл. г.Мичуринск
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