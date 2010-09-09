Шилов Дмитрий Юрьевич
Место рожденияг.Мичуринск
Дата рождения28.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1978
Отец: Шилов Юрий Михайлович
г.Мичуринск
Рождение ребёнка
09.09.2010
Дочь: Шилова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Шилова Ирина Сергеевна
Тамбов
Рождение ребёнка
22.09.2018
Мать ребёнка: Шилова Ирина Сергеевна
Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Ирина Сергеевна
Тамбовская обл. г.Мичуринск