Башин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1941
Жена: Шадрина Лидия Николаевна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Вычислено 1941
Свекловичное, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб в боях у деревни Порлампи (Свекловичное)