Башин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашин Дмитрий Иванович

Башин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1941

Жена: Шадрина Лидия Николаевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Вычислено 1941
Свекловичное, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб в боях у деревни Порлампи (Свекловичное)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close