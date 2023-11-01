Пасечник Агриппина (Агрофена) Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пасечникова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пасечникова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пасечникова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
24.07.1924
Сын: Пасечников Павел Васильев
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пасечников Василий (Владимир) Васильевич
Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно