Пасечник Агриппина (Агрофена) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник Агриппина (Агрофена) Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пасечникова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пасечникова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пасечникова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Бракосочетание
До 1923

Муж: Пасечник Василий Ефимов

Рождение ребёнка
24.07.1924

Сын: Пасечников Павел Васильев

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пасечников Василий (Владимир) Васильевич

Отец ребёнка: Пасечник Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно

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