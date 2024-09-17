Оботурова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОботурова Наталья Андреевна

Оботурова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оботуров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.

Сын: Оботуров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.08.1903 ст.

Дочь: Оботурова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Оботурова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.

Дочь: Оботурова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.06.1912 ст.

Сын: Оботуров Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Оботуров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.