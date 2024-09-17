Оботурова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.
Сын: Оботуров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1903 ст.
Дочь: Оботурова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Дочь: Оботурова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.
Дочь: Оботурова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1912 ст.
Сын: Оботуров Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Оботуров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Оботуров Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно