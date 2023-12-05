Непеина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1975
Дочь: Суркова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непеина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно