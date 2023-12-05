Непеина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1975

Дочь: Суркова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непеина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Непеин Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непеин Александр Анатольевич

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