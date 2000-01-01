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Кривошеин Фёдор Петрович
Кривошеин Фёдор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1694
Дата смерти
1757
Пол
Мужской
Отец
Кривошеин Пётр Андреевич
1650 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец:
Кривошеин Пётр Андреевич
Мать: не указана
Смерть
1757
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