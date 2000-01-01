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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Хапков Николай
Отец ребёнка: Хапков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпикова Анна
Отец ребёнка: Хапков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Хапков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юфанова Александра
Отец ребёнка: Хапков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хапков Василий