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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Хапков Николай

Отец ребёнка: Хапков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпикова Анна

Отец ребёнка: Хапков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Хапков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юфанова Александра

Отец ребёнка: Хапков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапков Василий

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