Емельянов Карп Иванов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Карп Иванов

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Емельянов Иван Семенов

Мать: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Степанида Егорова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Емельянова (Емельянова) Катерина Карпова

Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Емельянов Яков Карпов

Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Емельянова (Емельянова) Анисья Карпова

Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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