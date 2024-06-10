Емельянов Карп Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Емельянова (Емельянова) Катерина Карпова
Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Емельянова (Емельянова) Анисья Карпова
Мать ребёнка: Емельянова Степанида Егорова
Смерть
Неизвестно