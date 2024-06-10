Емельянов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Емельянов Семен Григорьев
Мать: Емельянова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Емельянова (Емельянова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Емельянова (Емельянова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Емельянова (Емельянова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Емельянова (Емельянова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова
Смерть
Неизвестно