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Емельянов Иван Семенов

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Емельянов Семен Григорьев

Мать: Емельянова Марфа

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Марьяна Евдокимова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Емельянов Максим Иванов

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Емельянов Карп Иванов

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Емельянова (Емельянова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Емельянова (Емельянова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Емельянова (Емельянова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Емельянова (Емельянова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Емельянова Марьяна Евдокимова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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