Чепконакова (Кандаракова) Светлана Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепконакова (Кандаракова) Светлана Архиповна

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Место рождения

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

22.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
1997

Муж: Чепконаков Алексей Петрович

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.10.1997

Дочь: Чернышова (Чепконакова) Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Чепконаков Алексей Петрович

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.10.2005

Дочь: Чепканакова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Чепконаков Алексей Петрович

Кызыл-Озек, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

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