Чепконакова (Кандаракова) Светлана Архиповна
Место рождения
Дата рождения22.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
08.10.1997
Дочь: Чернышова (Чепконакова) Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Чепконаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.10.2005
Дочь: Чепканакова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Чепконаков Алексей Петрович
Кызыл-Озек, Майминский муниципальный район, Республика Алтай