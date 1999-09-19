Климов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Илья Иванович

Климов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

19.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1949

Дочь: Лычагина Нина Ильинична

Мать ребёнка: Климова (Исковских) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1955

Сын: Климов Александр Ильич

Мать ребёнка: Климова (Исковских) Татьяна Васильевна

Смерть
19.09.1999

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