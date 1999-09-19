Климов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти19.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1949
Дочь: Лычагина Нина Ильинична
Мать ребёнка: Климова (Исковских) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1955
Мать ребёнка: Климова (Исковских) Татьяна Васильевна
Смерть
19.09.1999