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Цукерник Александр Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Цукерник Вячеслав Шепович

Мать: Цукерник

Смерть
2006
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