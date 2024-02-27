Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Цукерник Александр Вячеславович
Цукерник Александр Вячеславович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1985
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Цукерник Вячеслав Шепович
1945 г.р.
Мать
Цукерник
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Цукерник Вячеслав Шепович
Мать:
Цукерник
Смерть
2006
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия