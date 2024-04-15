(Кибикова) Марфа Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения28.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G4X?i=206&cc=3511744
Крещение
29.08.1869 ст.
Успенская церковь
Восприемник
07.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Андреевна Белокур
Восприемник
04.12.1893 ст.
Николай Саввич Кибиков
Смерть
Неизвестно