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(Кибикова) Марфа Венедиктовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869 ст.

Отец: Кибиков Венедикт Васильевич

Мать: Кибикова Параскева Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G4X?i=206&cc=3511744
Крещение
29.08.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Андреевна Белокур
Восприемник
04.12.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Николай Саввич Кибиков
Смерть
Неизвестно
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