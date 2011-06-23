Зебзеев Павел Фомич
Место рождения
Дата рождения01.04.1965
Дата смерти23.06.2011
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Охотник + Сотрудник лесопожарного центра
Рождение ребёнка
29.11.1989
Дочь: Зебзеева Анна Павловна
Мать ребёнка: Зебзеева (Гостева) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1993
Сын: Зебзеев Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Зебзеева (Гостева) Марина Ивановна
Смерть
23.06.2011