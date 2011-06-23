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Зебзеев Павел Фомич

Место рождения

Безымянка, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.04.1965

Дата смерти

23.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965

Отец: Зебзеев Фома Петрович

Мать: Зебзеева Степанида Яковлевна

Безымянка, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зебзеева (Гостева) Марина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Охотник + Сотрудник лесопожарного центра
Рождение ребёнка
29.11.1989

Дочь: Зебзеева Анна Павловна

Мать ребёнка: Зебзеева (Гостева) Марина Ивановна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.01.1993

Сын: Зебзеев Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Зебзеева (Гостева) Марина Ивановна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
23.06.2011

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