--- Зейнаб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастура
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махбуба
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубакир
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамед
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омар
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осман
Отец ребёнка: Касимов Гулу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Адиль Абдулрахман
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Рамиз Абдулрахман
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусейнова Лейла Абдулрахман
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусейнов Абдулрахман
Смерть
Неизвестно